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На выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов

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На выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
На выборах в заксобрания новых регионов зарегистрировали 18 списков кандидатов
  • РИА Новости

«На выборы депутатов в законодательные органы Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов», — цитирует её ТАСС.

Кандидаты были выдвинуты такими политическими партиями, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Отмечается, что в списках 1321 кандидат.

Ранее Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

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