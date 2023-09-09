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Сотрудники и воспитанники детсада в Башкирии заразились кишечной инфекцией

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Роспотребнадзор Башкирии начал проведение эпидемиологического расследования из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду города Белорецка.
Сотрудники и воспитанники детсада в Башкирии заразились кишечной инфекцией
  • РИА Новости

«Начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения по случаю группового заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и персонала в детском саду №19 г. Белорецк», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что сотрудники закрыли и опечатали детский сад, на текущий момент отсутствует угроза распространения инфекции.

Согласно предварительной информации, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллёз.

Ранее сообщалось, что количество отравившихся в школе Санкт-Петербурга выросло до 56 человек.

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