Сотрудники и воспитанники детсада в Башкирии заразились кишечной инфекцией
- РИА Новости
«Начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения по случаю группового заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и персонала в детском саду №19 г. Белорецк», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.
Сообщается, что сотрудники закрыли и опечатали детский сад, на текущий момент отсутствует угроза распространения инфекции.
Согласно предварительной информации, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллёз.
Ранее сообщалось, что количество отравившихся в школе Санкт-Петербурга выросло до 56 человек.