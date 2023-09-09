Баллы «Миллиона призов» можно потратить на поход с детьми в зоопарк или в театр кошек
- Gettyimages.ru
Отмечается, что возможность выиграть призовые баллы будет у жителей столицы, которые проголосуют онлайн или с использованием терминала на избирательном участке на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.
Выигрыш можно потратить у любого партнёра программы, на сегодня их более 220.
Ранее сообщалось, что в Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.