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Баллы «Миллиона призов» можно потратить на поход с детьми в зоопарк или в театр кошек

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Баллы программы «Миллион призов» можно потратить на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, зоопарк, музей и кафе, сообщает mos.ru.
Баллы «Миллиона призов» можно потратить на поход с детьми в зоопарк или в театр кошек
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что возможность выиграть призовые баллы будет у жителей столицы, которые проголосуют онлайн или с использованием терминала на избирательном участке на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Выигрыш можно потратить у любого партнёра программы, на сегодня их более 220.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.

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