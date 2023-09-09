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Участники выборов мэра Москвы могут активировать призовые коды «Миллиона призов»

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Первые победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды уже с 12:00 мск.
Участники выборов мэра Москвы могут активировать призовые коды «Миллиона призов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«После полудня победителям розыгрыша начали рассылать смс-сообщения. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023», — отмечается в материале.

Подчёркивается, что на этом же сайте размещена информация о партнёрах акции, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.

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