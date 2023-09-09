Участники выборов мэра Москвы могут активировать призовые коды «Миллиона призов»
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«После полудня победителям розыгрыша начали рассылать смс-сообщения. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023», — отмечается в материале.
Подчёркивается, что на этом же сайте размещена информация о партнёрах акции, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.
Ранее сообщалось, что в Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.