Участники выборов мэра Москвы могут активировать призовые коды «Миллиона призов»

Первые победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды уже с 12:00 мск.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«После полудня победителям розыгрыша начали рассылать смс-сообщения. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023», — отмечается в материале.

Подчёркивается, что на этом же сайте размещена информация о партнёрах акции, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.