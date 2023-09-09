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Российский премьер Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн.
Российский премьер Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

«Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью электронного голосования», — говорится в сообщении.

Также Мишустин отметил значимость участия всех жителей субъектов, где проходят выборы.

«Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути, выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна», — поделился чиновник.

Ранее стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы.

Также сообщалось, что более 1,6 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований.

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