Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы.

Об этом он написал в своём блоге.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. Отдать свой голос можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключённого к интернету. При этом онлайн-голосование также доступно избирателям, находящимся в отпуске на территории России или на даче.

Москвичи смогут 9 и 10 сентября также проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень либо воспользовавшись терминалами электронного голосования. При этом для граждан, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала, который члены избирательной комиссии доставляют домой к избирателю.