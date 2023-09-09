Более 1,6 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований.

Об этом сообщается в Telegram Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Начался второй день выборов в Москве. На текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что система электронного голосования работает штатно.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. Отдать свой голос можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключённого к интернету. При этом онлайн-голосование также доступно избирателям, находящимся в отпуске на территории России или на даче.

Москвичи смогут 9 и 10 сентября также проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень либо воспользовавшись терминалами электронного голосования. При этом для граждан, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала, который члены избирательной комиссии доставляют домой к избирателю.