В Петербурге открыто дело о наследстве Пригожина

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве Евгения Пригожина.

Соответствующая информация появилась в федеральном реестре наследственных дел. Согласно карточке, наследодатель родился 1 июня 1961 года и скончался 23 августа 2023 года.

Даты совпадают с днём рождения и днём смерти петербургского бизнесмена. Дело ведёт нотариус Акуленко Анатолий Иванович.

У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, две дочери — Полина и Вероника, а также сын Павел.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.