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Путин поздравил москвичей с Днём города

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Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города.
Путин поздравил москвичей с Днём города
  • РИА Новости

Он отметил, что Москва со времени своего основания всегда была надёжной защитой и твёрдой опорой всего государства Российского.

«Поздравляю всех вас, всех москвичей, да и граждан, всех граждан нашей большой страны с праздником. С Днём Москвы, с днём нашей прекрасной, величавой и в то же время молодой столицы, с праздником», — сказал Путин.

Ранее экскурсовод Государственного музея обороны Москвы Дмитрий Носков по случаю Дня города рассказал RT, как изменился облик столицы в начале Великой Отечественной войны и какие повреждения были нанесены известным постройкам.

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