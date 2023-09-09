Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города.

Он отметил, что Москва со времени своего основания всегда была надёжной защитой и твёрдой опорой всего государства Российского.

«Поздравляю всех вас, всех москвичей, да и граждан, всех граждан нашей большой страны с праздником. С Днём Москвы, с днём нашей прекрасной, величавой и в то же время молодой столицы, с праздником», — сказал Путин.

Ранее экскурсовод Государственного музея обороны Москвы Дмитрий Носков по случаю Дня города рассказал RT, как изменился облик столицы в начале Великой Отечественной войны и какие повреждения были нанесены известным постройкам.