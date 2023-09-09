Экскурсовод рассказал, как изменился облик Москвы в начале Великой Отечественной войны

Экскурсовод Государственного музея обороны Москвы Дмитрий Носков по случаю Дня города рассказал RT, как изменился облик столицы в начале Великой Отечественной войны и какие повреждения были нанесены известным постройкам.

По словам Носкова, Москва во время войны претерпела колоссальные изменения, её внешний облик изменился до неузнаваемости.

«На улицах строились баррикады, что ни подвал, то огневая точка. Люди готовились сражаться за каждый дом, каждую улицу, квартиру. По счастью, до этого не дошло», — уточнил собеседник RT.

Также на облике столицы сказалась и «инновационная» система маскировки. В частности, все выделяющиеся на городской карте здания были перекрашены, а купола церквей закрашены, отметил Носков.

«Специалисты старались всячески изменить и архитектуру зданий — например, Мавзолей им. Ленина «превратился» в конюшню, дополнительные пристройки были сделаны из фанеры. К этой работе привлекались различные эксперты, как именитые мастера, так и обычные студенты, в том числе художественных вузов, училищ. Их целью было не позволить пилотам немецких самолётов понять, над какими конкретно объектами они пролетают. Также важно было создать ложные цели в полях Подмосковья и на полях мелиорации. Там строили макеты существующих в Москве зданий. По большей части это были фанерные конструкции, которые лежали на земле. Это была достаточно тяжёлая, кропотливая работа, требующая большого таланта и мастерства», — рассказал Носков.

Благодаря сплочённой работе жителей города нанести существенный урон выдающимся в архитектурном плане зданиям Москвы гитлеровская армия не смогла.

«Тем не менее одна немецкая бомба проломила свод Большого Кремлёвского дворца, но не взорвалась. Это повреждение быстро исправили. Также был повреждён театр им. Е. Вахтангова. Официально можно сказать, что и Большой театр был повреждён, но не разрушен. Что интересно, во время войны здание считалось повреждённым, даже если осколок чиркнул по фасаду. Поэтому, когда мы узнаём, что в Москве было разрушено и повреждено 5% зданий, то должны понимать, что это, во-первых, всего лишь 5% зданий, а во-вторых, в эти 5% входят здания с минимальными повреждениями», — объяснил экскурсовод.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня города в парках Москвы 9 и 10 сентября пройдут праздничные концерты, уличные театральные постановки и другие тематические события.