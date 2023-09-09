Песков: программа Путина во Владивостоке на ВЭФ будет очень насыщенной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что программа президента России Владимира Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет очень насыщенной.

«Будут международные контакты. Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября. С ней перед пленаркой форума состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства», — сказал Песков.

Он продолжил, что также Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, который тоже посетит Владивосток и примет участие в работе ВЭФ.

«Пленарка — всегда ожидаемое, центральное событие форума... Ожидается весьма и весьма насыщенная программа во Владивостоке», — добавил он.

Ранее первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что на ВЭФ ожидается присутствие представителей десяти азиатских стран.