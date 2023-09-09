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Песков: программа Путина во Владивостоке на ВЭФ будет очень насыщенной

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что программа президента России Владимира Путина во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет очень насыщенной.
Песков: программа Путина во Владивостоке на ВЭФ будет очень насыщенной
  • РИА Новости

«Будут международные контакты. Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября. С ней перед пленаркой форума состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства», — сказал Песков.

Он продолжил, что также Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, который тоже посетит Владивосток и примет участие в работе ВЭФ.

«Пленарка — всегда ожидаемое, центральное событие форума... Ожидается весьма и весьма насыщенная программа во Владивостоке», — добавил он.

Ранее первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что на ВЭФ ожидается присутствие представителей десяти азиатских стран.

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