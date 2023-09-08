На ВЭФ во Владивостоке ожидаются делегации из десяти азиатских стран
«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин», — цитрует её РИА Новости.
Кроме того, по данным агентства, в ВЭФ примут участие делегации из Казахстана, Монголии, Сингапура, Индии, КНДР, а также Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ.
Также стало известно, что пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина состоится 12 сентября.