На ВЭФ во Владивостоке ожидаются делегации из десяти азиатских стран

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что на Восточном экономическом форуме ожидается присутствие представителей десяти азиатских стран.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин», — цитрует её РИА Новости.

Кроме того, по данным агентства, в ВЭФ примут участие делегации из Казахстана, Монголии, Сингапура, Индии, КНДР, а также Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ.

Также стало известно, что пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина состоится 12 сентября.