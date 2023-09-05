Песков: пленарное заседание ВЭФ с участием Путина состоится 12 сентября
Пленарная сессия Восточного экономического форума состоится 12 сентября, в ней примет участие президент России Владимир Путин.
- kremlin.ru
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября», — заявил Песков.
Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII ВЭФ.
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