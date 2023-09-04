Путин направил приветствие участникам ВЭФ-2023

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 10—13 сентября.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте приветствия глава российского государства отметил, что форум стал площадкой, создающей возможности для диалога бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран.

По его словам, на ВЭФ обсуждают наиболее актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также рассматривают многие аспекты взаимодействия на всём обширном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Главная тема нынешнего Форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» — отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами», — сказано в приветствии.

Путин подчеркнул, что Россия открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, а также намерена и впредь активно участвовать в построении системы межгосударственных отношений в АТР.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС посетить запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум во Владивостоке.