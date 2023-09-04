Путин направил приветствие участникам ВЭФ-2023
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В тексте приветствия глава российского государства отметил, что форум стал площадкой, создающей возможности для диалога бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран.
По его словам, на ВЭФ обсуждают наиболее актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также рассматривают многие аспекты взаимодействия на всём обширном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
«Главная тема нынешнего Форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» — отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами», — сказано в приветствии.
Путин подчеркнул, что Россия открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, а также намерена и впредь активно участвовать в построении системы межгосударственных отношений в АТР.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС посетить запланированный на сентябрь 2023 года Восточный экономический форум во Владивостоке.