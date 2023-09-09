Ситибанк закроет Уральский и Привожский филиалы
Информация об этом появилась на сайте банка.
«Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ «Ситибанк», включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные действия связаны с решением Citi о сворачивании розничного бизнеса в России.
Ранее стало известно, что Ситибанк в 2023 году свернёт свою сеть банкоматов в России.
Также Ситибанк сообщал о принудительной конвертации некоторых валют на счетах клиентов в рубли.