Ситибанк закроет Уральский и Привожский филиалы

Ситибанк планирует закрыть Приволжский и Уральский филиалы, включая обслуживание в банкоматах.

Информация об этом появилась на сайте банка.

«Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ «Ситибанк», включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные действия связаны с решением Citi о сворачивании розничного бизнеса в России.

Ранее стало известно, что Ситибанк в 2023 году свернёт свою сеть банкоматов в России.

Также Ситибанк сообщал о принудительной конвертации некоторых валют на счетах клиентов в рубли.