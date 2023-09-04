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Ситибанк в 2023 году свернёт свою сеть банкоматов в России

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Ситибанк начал демонтировать свои банкоматы в России, их работа будет прекращена до конца года.
Ситибанк в 2023 году свернёт свою сеть банкоматов в России
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщила сама кредитная организация.

«Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — отметила пресс-служа.

С 22 августа Ситибанк сообщил, что временно прекратит принимать и покупать доллары и евро в своих кассах.

Райффайзенбанк с 1 августа также временно приостановил приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

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