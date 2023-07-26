Райффайзенбанк с 1 августа приостановит приём и покупку наличных долларов и евро

Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает приём и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка», — сообщили в кредитной организации.

В банке отметили, что вернут эту возможность, когда ситуация изменится.

При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему останутся в доступе в мобильном приложении и онлайн-банке.

Ранее РИА Новости сообщало, что в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Так, принимать наличные доллары и евро через банкоматы прекратил Юникредитбанк. Такой возможности также лишились клиенты «Открытия», Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка.

В финансовых учреждениях напомнили, что валютные счета при этом можно пополнить в отделениях.