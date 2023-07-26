Узнать больше

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит приём и покупку наличных долларов и евро

Короткая ссылка
Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.
Райффайзенбанк с 1 августа приостановит приём и покупку наличных долларов и евро
  • РИА Новости

«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает приём и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка», — сообщили в кредитной организации.

В банке отметили, что вернут эту возможность, когда ситуация изменится.

При этом валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему останутся в доступе в мобильном приложении и онлайн-банке.

Ранее РИА Новости сообщало, что в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Так, принимать наличные доллары и евро через банкоматы прекратил Юникредитбанк. Такой возможности также лишились клиенты «Открытия», Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка.

В финансовых учреждениях напомнили, что валютные счета при этом можно пополнить в отделениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить