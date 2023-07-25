РИА Новости: в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы
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Так, принимать наличные доллары и евро через банкоматы прекратил Юникредитбанк. Такой возможности также лишились клиенты «Открытия», Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка.
В этих финансовых учреждениях напомнили, что валютные счета при этом можно пополнить в отделениях.
Вместе с этим Тинькофф Банк разрешает вносить наличные евро и доллары через устройства самообслуживания, однако максимальная сумма операции — 20 тыс., а собственных отделений у банка нет.
Доцент Светлана Зубкова ранее в беседе с RT отметила, что кредитные организации с иностранным участием не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциям становится всё более дорогим из-за требований международных платёжных систем и SWIFT.