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РИА Новости: в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы

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В России уже 12 из 13 системно значимых банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос служб техподдержки.
РИА Новости: в России 12 крупных банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы
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Так, принимать наличные доллары и евро через банкоматы прекратил Юникредитбанк. Такой возможности также лишились клиенты «Открытия», Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка.

В этих финансовых учреждениях напомнили, что валютные счета при этом можно пополнить в отделениях.

Вместе с этим Тинькофф Банк разрешает вносить наличные евро и доллары через устройства самообслуживания, однако максимальная сумма операции — 20 тыс., а собственных отделений у банка нет.

Доцент Светлана Зубкова ранее в беседе с RT отметила, что кредитные организации с иностранным участием не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциям становится всё более дорогим из-за требований международных платёжных систем и SWIFT.

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