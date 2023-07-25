Доцент Зубкова объяснила причину отказа банков принимать наличную валюту через банкоматы

Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова прокомментировала сообщение о том, что крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

«Известия» выяснили, что в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций страны нет возможности вносить наличные доллары и евро через банкоматы. Информацию подтвердили в call-центрах банков «Сбер», ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк и других.

Зубкова объяснила, что банкам становится невыгодно принимать валюты зарубежных стран.

«Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциям становится всё более дорогим из-за требований международных платёжных систем и SWIFT», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что банк «Тинькофф» ввёл с 5 июня 2023 года комиссию в 1% за пополнение счёта с помощью наличной валюты.