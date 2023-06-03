Банк «Тинькофф» ввёл комиссию за пополнение счёта с помощью валюты

Банк «Тинькофф» вводит с 5 июня 2023 года комиссию в 1% за пополнение счёта с помощью наличной валюты.

«Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счёта», — говорится в заявлении.

В марте Тинькофф Банк приостановил возможность переводить деньги в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию на фоне международных санкций.

Сотрудник кредитной организации добавил, что о сроках возобновления подобных переводов неизвестно.

2 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может позволить банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета.