Слуцкий внёс в Госдуму проект об установлении предельных розничных цен на бензин

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством России предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Информация об этом появилась в базе данных Госдумы.

Отмечается, что под предельно допустимыми понимаются розничные цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям.

«Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что в случае принятия новый закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что цена дизеля на бирже в России превысила 70 тыс. руб за тонну.

Кроме того, стало известно, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах для россиян в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Также депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.