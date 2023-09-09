Слуцкий внёс в Госдуму проект об установлении предельных розничных цен на бензин
Информация об этом появилась в базе данных Госдумы.
Отмечается, что под предельно допустимыми понимаются розничные цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям.
«Указанные меры принимаются в целях стабилизации розничных цен», — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что в случае принятия новый закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что цена дизеля на бирже в России превысила 70 тыс. руб за тонну.
Кроме того, стало известно, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах для россиян в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Также депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.