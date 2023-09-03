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Вице-спикер Думы подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах для россиян в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Вице-спикер Думы подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями», — уточнил политик.

Чернышов также отметил, что другим категориям граждан будет предоставляться скидка.

Утверждается, что проект о лекарственном страховании будет внесён в Госдуму в рамках осенней сессии.

Ранее в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») напомнили в беседе с RT, что 1 сентября вступают в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов. В связи с этим эксперты объяснили, каких лекарств касаются эти нововведения.

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