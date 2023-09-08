Упрощён порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

Правительство упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции.

«Правительством утверждён упрощённый порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции», — приводит текст документа РИА Новости.

Отмечается, что право выдавать документы о смерти участников СВО в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.