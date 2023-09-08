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Власти Курганской области выразили соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Анны Филичевой.
Власти Курганской области выразили соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Филичева скончалась в возрасте 99 лет.

На фронт она попала в ноябре 1941 года, была телеграфистом-связистом. Награждена орденом Славы III степени. После войны работала учителем истории в школе №9.

«Анна Петровна не только внесла неоценимый вклад в Победу, но и в воспитание настоящих граждан, в сохранение исторической памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сказал Шумков.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятной плиты в честь жителей Севастополя, защищавших Ленинград во время блокады.

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