Узнать больше

На Пискарёвском кладбище открыли памятную плиту в честь защищавших Ленинград севастопольцев

Короткая ссылка
На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятной плиты в честь жителей Севастополя, защищавших Ленинград во время блокады.
На Пискарёвском кладбище открыли памятную плиту в честь защищавших Ленинград севастопольцев
  • Gettyimages.ru
  • © D-Keine

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На открытии присутствовали представители Смольного и петербургского заксобрания, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, уроженцы Ленинграда и Севастополя защищали города друг друга в годы Великой Отечественной войны, передаёт «МК в Питере».

Со своей стороны, Развожаев сказал, что открытие памятной плиты — знаковое событие для Севастополя.

Ранее сообщалось, что почётный знак к 80-летию освобождения Ленинграда получат 60 тыс. блокадников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить