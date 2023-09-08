На Пискарёвском кладбище открыли памятную плиту в честь защищавших Ленинград севастопольцев
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На открытии присутствовали представители Смольного и петербургского заксобрания, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, уроженцы Ленинграда и Севастополя защищали города друг друга в годы Великой Отечественной войны, передаёт «МК в Питере».
Со своей стороны, Развожаев сказал, что открытие памятной плиты — знаковое событие для Севастополя.
Ранее сообщалось, что почётный знак к 80-летию освобождения Ленинграда получат 60 тыс. блокадников.