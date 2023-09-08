Новак провёл совещание с Минэнерго и Минсельхозом о поставках топлива аграриям

Российский вице-премьер Александр Новак провёл совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяными компаниями о поставках топлива аграриям.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объёме», — сообщили в правительстве.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.