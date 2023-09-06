Минсельхоз России заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

«У нас проблемы именно уже с наличием — мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», — цитирует его РИА Новости.

Как он отметил во время заседания, обращаясь к первому замминистра энергетики Павлу Сорокину, если раньше речь шла о необходимости топлива и ГСМ по сниженным ценам, так как стоимость сильно возросла, то в настоящий момент уже нужно говорить о самом факте наличия топлива и ГСМ.

«Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Мы сейчас действительно работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объём для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили», — указал министр.

В качестве возможной меры решения проблемы Патрушев предложить изучить идею временного прекращения экспорта нефтепродуктов, пока ситуация не стабилизируется на внутреннем рынке.

Ранее депутаты думы Ставропольского края написали обращение в российское правительство, в котором предупредили о риске срыва осенних полевых работ из-за роста цен на топливо.

Вместе с этим российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.