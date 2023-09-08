«Известия»: сбивший велосипедистов в Ленобласти заявил, что уснул за рулём
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Водитель, сбивший велосипедисток на трассе «Скандинавия», подтвердил... что уснул за рулём», — пишет издание.
Утверждается, что в настоящий момент в городском суде в отношении мужчины рассматривается мера пресечения.
Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя.
Директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.