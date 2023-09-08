«Известия»: сбивший велосипедистов в Ленобласти заявил, что уснул за рулём

Водитель фуры, совершивший наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области, признался, что уснул за рулём.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Водитель, сбивший велосипедисток на трассе «Скандинавия», подтвердил... что уснул за рулём», — пишет издание.

Утверждается, что в настоящий момент в городском суде в отношении мужчины рассматривается мера пресечения.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя.

Директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.