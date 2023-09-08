Отец погибшей девушки в Каменске-Уральском заявил, что её убил велосипедист
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- © Баранов Владимир
«Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — цитирует его телеканал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также он добавил, что велосипедист преследовал его дочь, а потом потащил в лес, заткнув несовершеннолетней нос и рот.
Ранее E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что обвиняемый в убийстве девушки прошёл полиграф. Мужчина сознался только в краже телефона школьницы.
10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело девушки.
29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.