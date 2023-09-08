Отец погибшей девушки в Каменске-Уральском заявил, что её убил велосипедист

Отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушки заявил «Четвёртому каналу», что её убил велосипедист.

«Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — цитирует его телеканал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он добавил, что велосипедист преследовал его дочь, а потом потащил в лес, заткнув несовершеннолетней нос и рот.

Ранее E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что обвиняемый в убийстве девушки прошёл полиграф. Мужчина сознался только в краже телефона школьницы.

10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело девушки.

29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.