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Отец погибшей девушки в Каменске-Уральском заявил, что её убил велосипедист

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Отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушки заявил «Четвёртому каналу», что её убил велосипедист.
Отец погибшей девушки в Каменске-Уральском заявил, что её убил велосипедист
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Дочка попыталась его сфотографировать, а он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон», — цитирует его телеканал на своей странице в соцсети  «ВКонтакте».

Также он добавил, что велосипедист преследовал его дочь, а потом потащил в лес, заткнув несовершеннолетней нос и рот.

Ранее E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что обвиняемый в убийстве девушки прошёл полиграф. Мужчина сознался только в краже телефона школьницы.

10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело девушки.

29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.

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