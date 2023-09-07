Е1: обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском прошёл полиграф

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском прошёл полиграф. Мужчина сознался только в краже телефона школьницы.

Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой», — говорится в сообщении.

По словам источника, результаты полиграфа подтверждают эту версию, однако необходимо дождаться полноценной посмертной экспертизы тела несовершеннолетней.

«В любом случае Эдуард (обвиняемый. — RT) понесёт наказание. Как минимум за кражу», — утверждается в статье.

Ранее отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы рассказал о записях с камер видеонаблюдения, на которых, по его словам, девушку преследует велосипедист.

10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело 16-летней девушки.

29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.