Е1: обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском прошёл полиграф
- РИА Новости
Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Он признался только в краже телефона. Утверждал, что не делал ничего с девочкой», — говорится в сообщении.
По словам источника, результаты полиграфа подтверждают эту версию, однако необходимо дождаться полноценной посмертной экспертизы тела несовершеннолетней.
«В любом случае Эдуард (обвиняемый. — RT) понесёт наказание. Как минимум за кражу», — утверждается в статье.
Ранее отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы рассказал о записях с камер видеонаблюдения, на которых, по его словам, девушку преследует велосипедист.
10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело 16-летней девушки.
29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.