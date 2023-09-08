Стоматолог Левчук рассказала о пользе рыбы и грецких орехов для здоровья зубов

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, какие продукты полезны для здоровья зубов. По её словам, фтор содержится в рыбе, грецких орехах, хлебе из муки грубого помола.

В беседе с газетой «Известия» Левчук отметила, что источником кальция являются молочные продукты, фасоль, зелёные овощи, кунжут, миндаль.

«Но для того, чтобы кальций усваивался лучше, в продуктах не должно быть сахара. Он, точно так же, как и соль, способствует выведению кальция из организма», — уточнила эксперт.

Она также сообщила, что железо и витамин В12 можно получить из мяса, яиц, морепродуктов и бобовых, а витамин С содержится в цитрусовых, помидорах, яблоках, капусте, сладком перце и смородине.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, что, хотя удаление зуба считается довольно рядовой процедурой, всё же пациенту необходима предварительная консультация с врачом, где нужно учесть ряд нюансов.