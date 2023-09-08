По карте «Стрелка» учащиеся осуществили более 420 тысяч поездок в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья заявили, что с начала нового учебного года учащегося студенты и школьники осуществили более 420 тыс. поездок в автобусах области по карте «Стрелка».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Больше всего поездок осуществлено по маршрутам №22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», №21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и №2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». При этом маршрутами МАП №12 города Ногинска воспользовались более 65,2 тыс. раз. Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте.