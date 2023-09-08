Узнать больше

По карте «Стрелка» учащиеся осуществили более 420 тысяч поездок в Подмосковье

Короткая ссылка
В Минтрансе Подмосковья заявили, что с начала нового учебного года учащегося студенты и школьники осуществили более 420 тыс. поездок в автобусах области по карте «Стрелка».
По карте «Стрелка» учащиеся осуществили более 420 тысяч поездок в Подмосковье

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Больше всего поездок осуществлено по маршрутам №22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», №21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и №2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная».

При этом маршрутами МАП №12 города Ногинска воспользовались более 65,2 тыс. раз.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить