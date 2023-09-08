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В Мурманской области открыли ещё девять центров «Точка роста»

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В Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» открыли ещё девять образовательных центров «Точка роста».
В Мурманской области открыли ещё девять центров «Точка роста»
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Об этом информирует Агентство Бизнес Новостей.  

Центры расположены в школах № 6 и 19 Кандалакшского района, в школе № 10 в посёлке Коашва, в Кольском районе в Шонгуйской и Урагубской школах, в школе № 7 в Мончегорске, в школе № 21 в Оленегорске, в Печенгском округе в школе № 23 и посёлке Африканда в школе № 1.

На закупку оборудования для всех центров из федерального и регионального бюджетов было выделено около 20 млн рублей.

Всего на сегодняшний день в регионе открыто уже 62 таких центра.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прошло открытие ещё 66 центров образования «Точка роста», созданных по федеральной программе «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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