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В Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста»

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В Оренбургской области прошло открытие ещё 66 центров образования «Точка роста», созданных по федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».
В Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Таким образом, общее число центров достигло 316. К концу 2024 года их должно стать 388.

Тем временем, в Петропавловске-Камчатском заработал образовательный центр для одарённых детей «Восход», передаёт ОТР. Учиться там смогут около 3000 школьников.

Центр создан по модели Сириуса. Дети смогут получать углублённые знания по науке, искусству и спорту.

Ранее сообщалось, что количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ в Ставрополе, выросло на 40% в 2023 году.

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