В Оренбургской области открыли ещё 66 центров образования «Точка роста»
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Таким образом, общее число центров достигло 316. К концу 2024 года их должно стать 388.
Тем временем, в Петропавловске-Камчатском заработал образовательный центр для одарённых детей «Восход», передаёт ОТР. Учиться там смогут около 3000 школьников.
Центр создан по модели Сириуса. Дети смогут получать углублённые знания по науке, искусству и спорту.
Ранее сообщалось, что количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ в Ставрополе, выросло на 40% в 2023 году.