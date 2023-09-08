Узнать больше

Экскурсовод Усольцев: рецепт салата оливье создали в Москве

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Экскурсовод MoscowWalks Александр Усольцев по случаю Дня города рассказал RT, что рецепты знаменитого салата оливье и печенья «Юбилейного» были разработаны в Москве.
Экскурсовод Усольцев: рецепт салата оливье создали в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Natkinzu

«Все знают салат оливье, но даже многие жители Москвы вряд ли предполагают, что этот салат был не только создан в столице, а ещё и место сохранилось, где его придумали. Сейчас это здание театра (Школа современной пьесы. — RT), а когда-то это был ресторан и гостиница «Эрмитаж», где работал знаменитый повар Люсьен Оливье», — сказал Усольцев.

Рецепт ещё одного продукта — печенья «Юбилейного» — также разработали в столице, добавил экскурсовод.

Это произошло в 1913 году — к 100-летию династии Романовых.

«Рецептура была хорошая, печенье можно было распространять массово», — уточнил собеседник RT.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что празднование Дня города в Москве в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, пройдёт без дождей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить