Экскурсовод Усольцев: рецепт салата оливье создали в Москве
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«Все знают салат оливье, но даже многие жители Москвы вряд ли предполагают, что этот салат был не только создан в столице, а ещё и место сохранилось, где его придумали. Сейчас это здание театра (Школа современной пьесы. — RT), а когда-то это был ресторан и гостиница «Эрмитаж», где работал знаменитый повар Люсьен Оливье», — сказал Усольцев.
Рецепт ещё одного продукта — печенья «Юбилейного» — также разработали в столице, добавил экскурсовод.
Это произошло в 1913 году — к 100-летию династии Романовых.
«Рецептура была хорошая, печенье можно было распространять массово», — уточнил собеседник RT.
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