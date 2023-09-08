Экскурсовод Усольцев: рецепт салата оливье создали в Москве

Экскурсовод MoscowWalks Александр Усольцев по случаю Дня города рассказал RT, что рецепты знаменитого салата оливье и печенья «Юбилейного» были разработаны в Москве.

«Все знают салат оливье, но даже многие жители Москвы вряд ли предполагают, что этот салат был не только создан в столице, а ещё и место сохранилось, где его придумали. Сейчас это здание театра (Школа современной пьесы. — RT), а когда-то это был ресторан и гостиница «Эрмитаж», где работал знаменитый повар Люсьен Оливье», — сказал Усольцев.

Рецепт ещё одного продукта — печенья «Юбилейного» — также разработали в столице, добавил экскурсовод.

Это произошло в 1913 году — к 100-летию династии Романовых.

«Рецептура была хорошая, печенье можно было распространять массово», — уточнил собеседник RT.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что празднование Дня города в Москве в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, пройдёт без дождей.