Синоптик Ганьшин: в Москве в День города будет стоять тёплая погода без дождей
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В субботу, 9 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, температура днём составит +18 °С, ветер не более 3 м/с, сообщил Ганьшин в беседе с газетой «Известия».
«В воскресенье ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +13 °С, днём она поднимется до +20 °С, а вечером опустится до +17 °С», — заключил синоптик.
Ранее сообщалось о первых заморозках на почве в Омской области в ночь на 7 сентября — до -5...0 °С.