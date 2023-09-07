Синоптик Ганьшин: в Москве в День города будет стоять тёплая погода без дождей

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что празднование Дня города в Москве в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, пройдёт без дождей.

В субботу, 9 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, температура днём составит +18 °С, ветер не более 3 м/с, сообщил Ганьшин в беседе с газетой «Известия».

«В воскресенье ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +13 °С, днём она поднимется до +20 °С, а вечером опустится до +17 °С», — заключил синоптик.

Ранее сообщалось о первых заморозках на почве в Омской области в ночь на 7 сентября — до -5...0 °С.