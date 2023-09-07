В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили программу ко Дню города 8—10 сентября

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили развлекательную программу ко Дню города с 8 по 10 сентября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, 8 сентября будут организованы экскурсии по павильону, а 9 сентября — фотовыставка, посвящённая 170-летию со дня рождения инженера, архитектора, изобретателя и учёного Владимира Шухова.

Кроме того, 9 и 10 сентября каждые полчаса будут проводить светотехнические шоу «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли» и другие.

Ранее НСН сообщала, что праздничный концерт ко Дню города Москвы пройдёт 10 сентября в зале «Зарядье», в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучат сочинения русских композиторов.