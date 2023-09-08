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В Свердловской области пропала 16-летняя студентка

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В Свердловской области пропала несовершеннолетняя студентка Артёмовского колледжа точного приборостроения.
В Свердловской области пропала 16-летняя студентка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ориентировку отряда «Сова».

Уточняется, что девушка утром 7 сентября села в автобус в селе Покровское, чтобы добраться до образовательного учреждения в городе Артёмовский. Однако она не пришла на занятия, а вечером не появилась дома.

«В момент пропажи (девушка. — RT) была одета в бежевую куртку, чёрные штаны клёш, чёрные кроссовки, при себе у неё был чёрный рюкзак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один мужчина пропал без вести во время затопления лодки, которое произошло на Саратовском водохранилище вблизи Тольятти.

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