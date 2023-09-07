На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаком

Следственный комитет выясняет обстоятельства затопления судна, которое произошло на Саратовском водохранилище вблизи Тольятти. Один мужчина пропал без вести, второй смог выбраться на берег.

Об этом говорится на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

Согласно данным следствия, маломерное судно «Прогресс» перевернулось и затонуло из-за волн в акватории Саратовского водохранилища.

«Проводится проверка по ст. 263 УК России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, по факту затопления маломерного судна с рыбаками», — говорится в заявлении.

30 июля шестимесячный ребёнок погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания судна.