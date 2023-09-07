На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаком
Об этом говорится на сайте Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.
Согласно данным следствия, маломерное судно «Прогресс» перевернулось и затонуло из-за волн в акватории Саратовского водохранилища.
«Проводится проверка по ст. 263 УК России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, по факту затопления маломерного судна с рыбаками», — говорится в заявлении.
30 июля шестимесячный ребёнок погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания судна.