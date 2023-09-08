Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин назвал 8 сентября 1943 года знаковой датой в истории России.

«В этот день 80 лет назад был освобождён, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокорённый Донбасс», — сказал глава государства.

В поздравлении российский лидер назвал Донбасс многовековым оплотом России, а также землёй тружеников и воинов.

Ранее президент России Владимир Путин лично прибыл на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве.