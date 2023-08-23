Президент России Владимир Путин лично прибыл на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве. Он вручил награды российским танкистам, уничтожившим военную технику противника в зоне спецоперации и спасшим своих боевых товарищей.

«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве на Курской дуге», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить.

«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — напомнил президент.

Путин добавил, что на легендарной Курской земле вручаются высокие государственные награды участникам специальной военной операции, которые «достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года».