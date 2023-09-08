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Жительницу Читы обвинили в госизмене за передачу ВСУ материалов о военной технике

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Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото и видеосъёмку военной техники и военнослужащих для украинских пограничников и оставили под арестом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Забайкальский краевой суд.

Кроме того, сообщается, что женщина также отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

По данным агентства, 21-летняя девушка познакомилась по переписке с представителем государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что по его просьбе задержанная фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, и отправляла ему фотографии.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии студента Глеба Вердияна за покушение на госизмену.

Также против жителя Хабаровска завели дело о госизмене за переводы денег ВСУ.

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