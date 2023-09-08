Жительницу Читы обвинили в госизмене за передачу ВСУ материалов о военной технике
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Забайкальский краевой суд.
Кроме того, сообщается, что женщина также отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
По данным агентства, 21-летняя девушка познакомилась по переписке с представителем государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что по его просьбе задержанная фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, и отправляла ему фотографии.
Ранее суд приговорил к шести годам колонии студента Глеба Вердияна за покушение на госизмену.
Также против жителя Хабаровска завели дело о госизмене за переводы денег ВСУ.