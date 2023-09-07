Суд приговорил к шести годам колонии студента Вердияна за покушение на госизмену

Мосгорсуд приговорил студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК России к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима... с ограничением свободы сроком на 1 год», — приводит сообщение ТАСС.

Также Вердияна обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее суд арестовал россиянина по фамилии Вердиян по делу о госизмене.