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СК Петербурга возбудил дело по факту госпитализации школьников

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Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после госпитализации школьников из-за острой кишечной инфекции.

«В одной из школ Санкт-Петербурга специалистами зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, часть из которых госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в заявлении ГСУ СК России по городу.

Следователи и сотрудники управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу осмотрели место происшествия и выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу заявила о госпитализации 13 школьников из-за острой кишечной инфекции.

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