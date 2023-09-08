СК Петербурга возбудил дело по факту госпитализации школьников

Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после госпитализации школьников из-за острой кишечной инфекции.

«В одной из школ Санкт-Петербурга специалистами зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, часть из которых госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в заявлении ГСУ СК России по городу.

Следователи и сотрудники управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу осмотрели место происшествия и выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу заявила о госпитализации 13 школьников из-за острой кишечной инфекции.