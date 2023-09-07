Богомаз: украинский БПЛА был уничтожен у Выгоничского района

Сбитый силами ПВО украинский беспилотник был уничтожен на подлёте к Выгоничскому району Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске, загорелось административное здание. Пожар уже потушили.

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили над городом два украинских беспилотника, один из них был уничтожен в воздухе.

Второй беспилотник был подавлен силами РЭБ, однако во время падения попал в административное здание.