Богомаз: украинский БПЛА был уничтожен у Выгоничского района
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«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске, загорелось административное здание. Пожар уже потушили.
По данным Минобороны, средства ПВО перехватили над городом два украинских беспилотника, один из них был уничтожен в воздухе.
Второй беспилотник был подавлен силами РЭБ, однако во время падения попал в административное здание.