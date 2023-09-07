Узнать больше

Богомаз: украинский БПЛА был уничтожен у Выгоничского района

Короткая ссылка
Сбитый силами ПВО украинский беспилотник был уничтожен на подлёте к Выгоничскому району Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Богомаз: украинский БПЛА был уничтожен у Выгоничского района
  • Gettyimages.ru

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске, загорелось административное здание. Пожар уже потушили.

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили над городом два украинских беспилотника, один из них был уничтожен в воздухе.

Второй беспилотник был подавлен силами РЭБ, однако во время падения попал в административное здание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить