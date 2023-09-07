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В Брянске потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар в административном здании

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В Брянске потушили пожар в административном здании, который начался после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Брянске потушили начавшийся после атаки БПЛА пожар в административном здании
  • РИА Новости

Он пояснил, что украинские боевики попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города, но силами РЭБ беспилотник был подавлен.

Во время падения он попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание.

«В настоящее время горение ликвидировано. К тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. Пострадавших нет», — сказал глава области.

Губернатор Александр Богомаз ранее сообщил, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске, загорелось административное здание.

По данным Минобороны, средства ПВО перехватили над городом два украинских беспилотника, один из них был уничтожен в воздухе.

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