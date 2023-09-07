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Административное здание загорелось в Брянске после атаки украинского дрона

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Административное здание загорелось в Брянске после того, как украинские боевики атаковали промышленный объект города с помощью беспилотника.
Административное здание загорелось в Брянске после атаки украинского дрона
  • РИА Новости

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», — написал в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших нет, на месте работают пожарные расчёты, оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили по Случёвску Погарского района более 30 снарядов из РСЗО «Град».

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