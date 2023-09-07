Административное здание загорелось в Брянске после атаки украинского дрона
- РИА Новости
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», — написал в Telegram губернатор Александр Богомаз.
Пострадавших нет, на месте работают пожарные расчёты, оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили по Случёвску Погарского района более 30 снарядов из РСЗО «Град».