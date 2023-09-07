Брянский губернатор: ВСУ выпустили по Случёвску более 30 снарядов из РСЗО «Град»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили по Случёвску Погарского района более 30 снарядов из РСЗО «Град».

Об этом он написал в Telegram.

«По населённому пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавил губернатор.

В результате попадания снаряда полностью уничтожен жилой дом с постройками.

Частично нарушено энергоснабжение.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Успеновку и село Гордеевка в Кореневском районе.