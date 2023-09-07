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Брянский губернатор: ВСУ выпустили по Случёвску более 30 снарядов из РСЗО «Град»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили по Случёвску Погарского района более 30 снарядов из РСЗО «Град».
Брянский губернатор: ВСУ выпустили по Случёвску более 30 снарядов из РСЗО «Град»
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом он написал в Telegram.

«По населённому пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавил губернатор.

В результате попадания снаряда полностью уничтожен жилой дом с постройками.

Частично нарушено энергоснабжение.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Успеновку и село Гордеевка в Кореневском районе.

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