Рогов: ВСУ ударили по машине с двумя детьми в Запорожской области, есть раненые
- РИА Новости
Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
«В результате обстрела ВСУ 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — заявил Рогов.
По его словам, ребёнок и его мать были доставлены в медицинское учреждение, а их состояние оценивается как стабильное. Жизни пострадавших ничего не угрожает, заключил Рогов.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива со стороны украинской армии.