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Рогов: ВСУ ударили по машине с двумя детьми в Запорожской области, есть раненые

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Украинские военные нанесли удар по легковой машине, в которой находилась семья с двумя детьми, возле города Васильевка Запорожской области.
Рогов: ВСУ ударили по машине с двумя детьми в Запорожской области, есть раненые
  • РИА Новости

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела ВСУ 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — заявил Рогов.

По его словам, ребёнок и его мать были доставлены в медицинское учреждение, а их состояние оценивается как стабильное. Жизни пострадавших ничего не угрожает, заключил Рогов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива со стороны украинской армии.

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