Мэр Горловки сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива ВСУ
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Об этом Приходько написал в своём Telegram-канале.
«В результате обстрела жилмассива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей», — рассказал он.
Позже он уточнил, что при обстреле Калининского района получил ранение ещё один мирный житель.
Ранее Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция получила повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.