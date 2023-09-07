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Мэр Горловки сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Мэр Горловки сообщил о ранении двух подростков при обстреле жилого массива ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом Приходько написал в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела жилмассива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей», — рассказал он.

Позже он уточнил, что при обстреле Калининского района получил ранение ещё один мирный житель.

Ранее Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция получила повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

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